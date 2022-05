La gendarmerie d'Indre-et-Loire appelle à la vigilance sur l'arnaque dite des "bitumeurs irlandais"

La gendarmerie d'Indre-et-Loire appelle les Tourangeaux à la vigilance. Un groupe de faux bitumeurs a été repéré ces derniers jours dans le nord du département de la Vienne. Des équipes spécialisées dans l'escroquerie dite des "bitumeurs irlandais (ou anglais)" qui sillonnent la France.

Une technique de démarchage auprès des particuliers et des professionnels. Les escrocs proposent de bitumer allées, cours ou chemins, à des prix défiant toute concurrence, prétextant un surplus issu d'un chantier et sans devis réglementaire. Sauf que le goudron est de mauvaise qualité et que les prix demandés peuvent être supérieurs à ceux annoncés initialement. La gendarmerie conseille, en cas de doute, de composer le 17.