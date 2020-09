La gendarmerie d'Issoire recherche les propriétaires de 70 bijoux volés durant l'été

Bijoux recherchent propriétaires ! Ce mardi 22 septembre, la gendarmerie du Puy-de-Dôme a lancé un appel à témoins. Elle recherche les possesseurs de près de 70 objets précieux, volés durant l'été.

Parmi les images publiées sur les réseaux sociaux, on voit des montres Dolce et Gabbana ou Pierre Lannier, des colliers en or et des alliances. Certaines ont même des inscriptions très personnelles, ce qui pourrait faciliter la recherche des propriétaires.

Le point commun de ces objets ? Ils ont tous été volés entre le mois de juin et le mois de septembre. Ils ont été retrouvés lors de perquisitions menées la semaine dernière. Les auteurs ont été interpellés sur toute l'Auvergne par les militaires du PSIG (Peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie).

Toute personne reconnaissant l'un ou plusieurs de ses bijoux est invitée à contacter le 07 84 22 22 50.