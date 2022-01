La gendarmerie d'Issoudun lance un appel à témoin après un grave accident de la route

Après un grave accident de la route ce vendredi matin sur la nationale 151, les gendarmes d'Issoudun lancent un appel à témoin. Pour toute information, vous pouvez joindre la compagnie au 02.54.03.53.20 ou en faisant le 17.

Un homme a porté les premiers secours

Ce vendredi matin, un peu avant 8 heures, une voiture et un utilitaire se sont percutés dans le sens Issoudun-Châteauroux. Le conducteur de la Citroën Picasso, un homme de 23 ans, a été grièvement blessé et s'est retrouvé coincé dans son véhicule.

Deux hommes porté lui ont porté les premiers secours. L'un d'entre eux, conducteur d'une Renault Clio, est parti une fois les pompiers sur place, et avant l'arrivée des gendarmes. Les militaires estiment qu'il a peut-être vu quelque chose concernant l'accident et pourrait les aider.

Les circonstances de la collision sont pour le moment inconnues, et les enquêteurs sont à la recherche de toute personne ayant des informations.

Le jeune homme, lui, a dû être transporté en urgence à l'hôpital, après que les pompiers ont découpé le toit de sa voiture pour le sortir. Deux hommes ont été plus légèrement blessés.