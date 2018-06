Scotty Chopinaud, 20 ans, a disparu depuis plusieurs semaines. Sa mère a lancé un appel sur les réseaux sociaux et la gendarmerie d'Ugine récolte des renseignements pouvant aider à le retrouver.

Ugine, France

La gendarmerie d'Ugine, en Savoie, lance un appel à témoins pour tenter de retrouver un jeune homme de 20 ans. C'est la mère du jeune homme qui est venue déclarer sa disparition le week-end dernier, mais cela fait plusieurs semaines en réalité que Scotty Chopinaud n'a plus donné de nouvelles. Elle avait lancé un message sur les réseaux sociaux.

Scotty Chopinaud a le crâne rasé et porte souvent des habits paramilitaires - @Sylvie Pascal Clerc

Il a été vu pour la dernière fois le 19 février 2018 dans les environs d'Aix-les-Bains. Ce garçon est SDF depuis un an et a souvent été vu aux abords des gares. Il a crâne rasé et il porte de préférence des habits militaires. Si vous avez des renseignements, vous pouvez contacter la gendarmerie d'Ugine au 04 79 37 30 17.