Chauvigny, France

Mais qui vole des objets de culte dans les églises de la Vienne ? La gendarmerie de Chauvigny se pose la question et lance un appel à témoin.

Deux églises ont été visitées vendredi : celles de Naintré et Dangé-Saint-Romain. Et celle de Saint-Julien-L'ars aussi été cambriolée entre dimanche dernier et ce vendredi. Si vous avez des informations, vous pouvez contacter la gendarmerie au 05 49 46 30 04. On ne connait pas la valeur du préjudice.