La gendarmerie de Corrèze appelle à la vigilance après de nombreux cambriolages dans le nord du département

La gendarmerie de Corrèze lance un appel à la vigilance après des cambriolages à répétition dans le nord du département. Les malfrats profitent des portes et fenêtres laissées ouvertes pour s'introduire dans les habitations et voler bijoux et autres objets numériques (smartphone, tablette...).

Images d'illustration Gendarmerie Corrèze © Radio France - Mickaël Chailloux Après de multiples cambriolages en Haute-Corrèze (notamment vers Marcillac et Égletons), la gendarmerie lance un appel à la vigilance. Le ou les cambrioleurs opèrent toujours de la même manière. Ils profitent des portes et des fenêtres laissées ouvertes pour s'introduire dans les maisons et ils ne sont même pas effrayés par la présence des habitants. Parfois, les cambrioleurs sont chassés par les occupants eux-mêmes lorsqu'ils se rendent compte qu'une tierce personne se trouve chez eux. Les cambrioleurs se concentrent sur des objets faciles à revendre, comme des bijoux et des objets numériques (téléphones, tablettes...). La gendarmerie recommande donc de bien veiller à verrouiller toutes les entrées possibles.