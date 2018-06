Chevigny-Saint-Sauveur, France

La compagnie de gendarmerie départementale de Dijon recherche : Julien VERDIER, 39 ans.

Depuis 6H30 ce vendredi 29 juin 2018, cette personne a quitté le foyer ICARE de Chevigny-saint-Sauveur où il est domicilié.

Depuis, ses proches sont sans nouvelle de lui.

Les unités de gendarmerie sont mobilisées pour le rechercher, équipe cynophile, hélicoptère, patrouilles, mais pour le moment les recherches restent vaines.

Aspect et tenue vestimentaire:

Cheveux bruns et courts, mesurant 1,75 m, de corpulence très mince portant un bouc et un collier de barbe.

Vêtu d’un tee-shirt blanc, casquette blanche, gilet gris, short rouge à bande blanche, baskets noires et sac à dos vert.

Pour toutes personnes susceptibles de donner des renseignements mercide bien vouloir aviser la gendarmerie en composant le 17.