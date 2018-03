Les autorités s'attendent à beaucoup de circulation sur les routes et particulièrement les autoroutes de Côte-d'Or en ce week-end de Pâques. Les contrôles vont donc être renforcés avec 50 policiers et gendarmes mobilisés. L'accent est mis sur les excès de vitesse et l'utilisation des téléphones.

Côte-d'Or, France

Dès ce jeudi soir, les forces de l'ordre de Côte-d'Or étaient postées à plusieurs endroits de l'A6 pour contrôler les conducteurs. Ce week-end en Côte-d'Or, 50 gendarmes et policiers seront affectés uniquement à cette tâche, en plus des tests d'alcoolémie, leur vigilance ciblera aussi la vitesse excessive et l'utilisation des téléphones au volant.

Les gendarmes ont choisi l'A6 au niveau de Beaune, pour leur première série de contrôle. C'est le nœud de circulation le plus dense d'Europe. Le dispositif est rodé, deux gendarmes sont postés sur un pont en amont de l'aire d'autoroute de Beaune-Tailly. L'un porte des jumelles pour repérer les utilisateurs de téléphones, l'autre un radar pour surveiller la vitesse. En cas d'infraction ils alertent une seconde équipe, des motards, situés 500 mètres plus loin et qui vont pénétrer sur l'autoroute pour forcer l'automobiliste à s'arrêter sur l'aire de Beaune-Tailly et le verbaliser.

En deux heures jeudi soir, ils ont constaté trois excès de vitesse, le plus important à 166 km/h, et 12 téléphones au volant. En 2017, 9 des 35 morts sur les routes de Côte-d'Or circulaient sur une autoroute.