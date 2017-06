La gendarmerie de Dijon interpelle trois suspects dans l'affaire "du petit Grégory" dans les Vosges

Un couple de septuagénaires et une femme ont été interpellés par les gendarmes de Dijon. Ils sont suspectés d'avoir joué un rôle dans l'affaire du petit Grégory, cet enfant de 4 ans retrouvé mort dans la Vologne, le 16 octobre 1984.

L'affaire du petit Grégory est relancée. Ce mercredi matin, trois personnes ont été interpellées dans les Vosges, par les gendarmes de la section de recherche de Dijon. Il s'agit d'un couple de septuagénaires, qui seraient des membres de la famille Villemin, et d'une femme, probablement la grand-mère du petit Grégory. Ils sont en garde à vue à Dijon après avoir été entendus dans un premier temps dans les locaux de la gendarmerie de Bruyères, dans les Vosges. Une quatrième personne, une femme, a été entendue comme témoin. Ils ont tous été transférés à Dijon.

C'est le service central de renseignements criminels de la gendarmerie qui s'occupe des "cold case", ces affaires non élucidées de longue date, qui est l'origine de ces arrestations, en lien avec la section de recherche de Dijon. L'avocat des époux Villemin, Me Thierry Moser, refuse pour l'instant de commenter mais il est arrivé à Dijon et se contente de dire que "ça bouge énormément"

Une affaire vieille de 32 ans

Le corps de Grégory Villemin, un petit garçon de 4 ans est retrouvé le 16 octobre 1984 dans la Vologne, à Lépanges (Vosges). Bernard Laroche, un membre de la famille est suspecté, mis en examen, écroué puis mis hors de cause en février 1985. Mais il est abattu un mois plus tard par le père de Grégory, Jean-Marie Villemin.

La mère, Christine, a ensuite été soupçonnée puis blanchie en 1993. Contacté par France Bleu, Me Welzer, l'avocat de la famille Laroche, affirme que ce ne sont pas ses clients qui ont été interpellés ce mercredi.

L'affaire a été ré-ouverte une première fois en 2000 après des analyses ADN sur le timbre d'une lettre anonyme adressée aux grands-parents de l'enfant. Mais ces analyses n'avaient rien données. En 2008, l'affaire est ouverte à nouveau une seconde fois pour analyser des traces ADN nouvelles, mais là non plus, ces analyses n'ont rien donné.

C'est en 1987 que l'affaire a été dépaysée à Dijon. La Cour de cassation a renvoyé l'affaire devant la Cour d'appel de Dijon pour que l'enquête se déroule dans un climat plus serein

