Les gendarmes de Dordogne retrouvent un homme après plusieurs heures de recherches

Les gendarmes ont lancé un appel pour retrouver un homme de 54 ans porté disparu ce lundi 26 décembre vers trois heures et demi du matin dans le Sarladais. Cet habitant de Cénac-et-Saint-Julien est parti de chez lui en pleine nuit à vélo, il serait "dépressif" selon la gendarmerie.

Retrouvé sain et sauf

Trois patrouilles, et un maître chien l'ont cherché depuis le milieu de la nuit. Il a été localisé dans une zone qui va de Cénac-et-Saint-Julien jusqu'au sud de Sarlat, et de La Roque Gageac, jusqu'à Groléjac. L'homme a été retrouvé aux alentours de neuf heures ce lundi matin, sain et sauf.

La brigade de Pays de Belvès a entrepris les recherches.