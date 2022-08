La gendarmerie de l'Aude lance un appel à témoins pour retrouver un homme de 67 ans

La gendarmerie de l'Aude lance un appel à témoins ce jeudi soir pour retrouver un certain Mr. Robin Espley. Il a disparu mercredi 17 août sur la commune de Laprade au nord de Carcassonne.

La compagnie de gendarmerie de Carcassonne, dans l'Aude, lance un appel à témoins suite à la disparition inquiétante de Mr. Robin Espley, mercredi 17 août 2022, sur la commune de Laprade, située dans le nord-ouest du département de l'Aude. Elle fait partie de la Montagne Noire.

Selon les éléments de la gendarmerie, il a quitté à pied son domicile vers 20 h 00, mercredi soir, mais il n'est toujours pas rentré chez lui. Il n'a pas de téléphone, ni de pièce d’identité. Âgé de 67 ans, il mesure 1,85 m, de corpulence normale aux cheveux gris et il porte également des lunettes de vue. Il est parti de chez lui en pantalon gris et pull-over rouge et bleu.

Si vous avez la moindre information, contactez la gendarmerie de l'Aude au 04 68 11 50 00.