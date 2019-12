La gendarmerie de l'Eure renforce ses effectifs pour la période des fêtes de fin d'année

Évreux, France

Alors que les clients se pressent dans les magasins pour effectuer les achats de Noël, la gendarmerie de l'Eure renforce ses effectifs pour lutter contre les vols.

Les gendarmes sont mobilisés depuis plusieurs mois déjà, "depuis le raccourcissement de la durée du jour puisque c'est une période beaucoup plus propice à la délinquance d'appropriation [vols, cambriolages... NDLR]", souligne le Colonel Cédric Collard, commandant du groupement de gendarmerie départementale. Depuis le début du mois de décembre, la réserve opérationnelle vient compléter cette action. "Il s'agit en effet d'une période particulière car beaucoup de personnes sortent, vont chez les commerçants et ont plus de biens et de choses de valeurs dans leur domicile mais aussi dans les véhicules."

Dissuader et rassurer

Ils sont donc 20 réservistes mobilisés afin de dissuader les potentiels voleurs et de rassurer la population.

Parmi leurs missions, il y a la prévention. "C'est un élément important puisque finalement, la sécurité est l'affaire de tous, et dans ce cadre, la vigilance doit être accrue, explique le Colonel. Cela doit être le cas notamment à la tombée de la nuit, aux abords des domiciles, des zones d'activités, des commerces, etc."

La gendarmerie alerte aussi sur les démarchages à domicile, notamment en cette période de vente des calendriers. "Parfois, ces démarchages à domicile sont des actions détournés, notamment auprès de la population la plus âgée. Il faut donc avoir les bons réflexes, non pas intervenir mais être dissuasif, prendre le maximum de renseignements et ne pas hésiter à nous appeler en cas de suspicion d'un comportement anormal."