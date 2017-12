Indre, France

La gendarmerie est à la recherche de l'auteur d'une tentative de vol, qui s'est déroulée mercredi entre 18 h et 19 h à la boulangerie pâtisserie " Saveurs et gourmandises", 3 place du docteur Vergne à la Châtre. Ce 20 décembre, une personne s'est présentée armée dans l'établissement et a menacé le personnel. Rien n'a été finalement volé mais l'auteur a pris la fuite.

Les enquêteurs ne savent pas encore s'il s'agit d'un homme ou d'une femme mais ils lancent un appel à témoins. L'auteur des faits âgé de 20 à 30 ans portait une parka kaki ou marron clair, il serait mince et mesurerait entre 1m70 et 1m80. Les gendarmes demandent également à une femme, qui portait un manteau à capuche et tenait un enfant par la main, de se faire connaître. Cette dernière serait un témoin direct.



Pour tout renseignement, vous pouvez prendre contact avec la gendarmerie nationale en composant le 17.