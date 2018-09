Châteauroux, France

" Bijoux et objets recherchent leurs propriétaires " Sur sa page Facebook et dans le cadre d'une opération judiciaire, la gendarmerie de l'Indre lance un appel pour retrouver les propriétaires de bijoux et autres objets, volés lors de cambiolages. Des vols commis entre le 1er octobre 2017 et le 24 novembre de la même année dans toute la région Centre-Val de Loire : l'Indre, le Cher, le Loir-et-Cher, le Loiret et l'Indre-et-Loire.

L'un des bijoux volés © Radio France - Gendarmerie Nationale

Des bagues, des pendentifs, des pièces de monnaie de collection, des perles, des boutons de manchettes, des médailles, des montres et même...une paire de gants et un porte-monaie : les photos de ces bijoux et objets sont consultables sur la page Facebook de la gendarmerie de l'Indre. Si vous pensez que l'un ou plusieurs de ces bijoux vous appartiennent, vous êtes invités à contacter la gendarmerie de Châteauroux en composant le 17.