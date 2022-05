La gendarmerie de l'Yonne effectue des contrôles près d'Auxerre pour le week-end de l'Ascension

Le week-end de l'Ascension est toujours synonyme de départs et forcément, les routes sont toujours plus fréquentées, donc les risques d'accidents, décuplés.

Sur les routes du département, on en compte soixante-seize depuis le début de l'année, avec douze morts. Alors, la préfecture a organisé ce mercredi 25 mai une opération de contrôles routiers, au niveau du péage Nord à Auxerre.

Un dispositif de surveillance développé

Voitures, comme deux roues, tous ont été étroitement surveillés par la gendarmerie, "dont le dispositif de surveillance est très développé", explique le commandant Johan Vaniambourg. "On cible en premier les vitesses excessives, les refus de priorités, mais aussi les conduites addictives" détaille-t-il.

Pour cela, tout un dispositif a été mis en place. "On a des radars embarqués, une brigade en moto, des éthylotests, _mais aussi un véhicule d'intervention rapide (la fameuse Renault Alpine)_, ainsi qu'un hélicoptère" poursuit-il.

Le commandant Johan Vaniambourg Copier

Nous portons une attention toute particulière aux deux-roues

Durant toute l'opération, un véhicule était arrêté toutes les cinq ou dix minutes et une fois sur deux, c'est une moto. Tantôt arrêtée pour excès de vitesse, tantôt pour un contrôle de routine, le but c'est de mettre l'accent sur la prévention. "On a eu une voiture, qui roulait à 211 km/h, au lieu de 130" confie le commandant, mécontent.

Du côté des conducteurs arrêtés, on comprend le but de l'opération. C'est le cas de Christian, arrêté à 156km/h dans une zone limitée à 130 km/h. "C'est très utile, c'est clair, mais quand on conduit, on ne pense pas du tout à ça. On veut partir vite en vacances, les gens sur la route nous énervent et hop, excès de vitesse" dit-il, penaud.

Durant toute l'opération, vingt infractions ont été constatées et verbalisées, parmi lesquelles un excès de vitesse à 211km/h, un autre à 179, tous les deux dans des zones à 130.