La gendarmerie de l'Yonne met en garde contre les vols dans les exploitations agricoles

Ces derniers mois, les gendarmes de l'Yonne ont constaté une recrudescence des vols sur les exploitations agricoles. Sont principalement visés les GPS utilisés dans les tracteurs, des outils qui valent en moyenne autour de 10.000 euros. La gendarmerie redonne donc quelques conseils de prudence à destination des agriculteurs.

Des hangars fermés ou des GPS retirés à la fin de la journée

"Il y a plusieurs protections, explique-t-on du côté de la gendarmerie de l'Yonne. Déjà on peut garer les tracteurs dans un hangar fermé mais, malheureusement, peu d'exploitations en sont équipées. On peut aussi mettre des alarmes sur les bâtiments ou des caméras mais la protection la plus efficace, c'est de retirer le GPS quand on a terminé le travail. Il vaut peut-être mieux perdre quelques minutes en fin de journée plutôt que de ne plus avoir de GPS le lendemain."

Depuis l'augmentation du coût de l'essence, les vols de fioul et de gasoil se sont aussi multipliés.