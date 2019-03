La gendarmerie de l'Yonne recherche une adolescente en fugue

Auxerre, France

Mélodie METZLER a quitté son établissement scolaire au cours de la matinée, vraisemblablement pour se rendre à SENS.

Mélodie est de corpulence normale et mesure 1,55 m. Ses cheveux sont blonds et longs. Elle porte un appareil dentaire et souffre d’acné juvénile.

Elle était vêtue à son départ d'un jean de couleur bleue présentant divers trous, d'une veste de sport noire et d'un manteau noir avec un col en fourrure.

Mélodie porte un sac à dos rouge de la marque EASTPAK et des baskets noires de la marque ELLESSE avec des semelles blanches.

Si vous détenez des informations susceptibles de permettre la localisation de la jeune fille, il faut contacter dans les plus brefs délais la communauté de brigades de ST VALÉRIEN au 03.86.88.60.17 ou en composant le 17.