La gendarmerie de la Dordogne met en garde contre les faux mails de convocation judiciaire

Le phénomène dure depuis quatre ou cinq mois selon le colonel Louis Pauty, patron des gendarmes en Dordogne, des mails sont envoyés partout en France pour informer leurs destinataires qu'ils sont convoqués devant la justice pour des faits de "pédophilie, cyberciminalité, trafic sexuel...". Les mails sont signés avec les noms de vrais gendarmes, il y a même le logo du ministère de l'Intérieur et celui de la Gendarmerie Nationale mais ce sont des arnaques. Les escrocs vous demandent de vous justifier en moins de 72 heures et d'ouvrir la pièce jointe, ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est comme cela qu'ils récupèrent vos données et qu'ils veulent vous faire payer.

Aucune convocation officielle n'est envoyée par mail

La gendarmerie de la Dordogne a publié ce mercredi 8 décembre un post sur sa page Facebook pour informer les Périgourdins de la conduite à tenir. En aucun cas, la gendarmerie ou la police ne convoquent les personnes par mail. Si vous recevez ce genre de mail, il ne faut pas ouvrir la pièce jointe, il faut directement le supprimer, lancer un contrôle anti-virus sur son ordinateur. On peut également signaler l'arnaque sur le site dédié du gouvernement.

Si vous avez été victime de ce type d'arnaque et que vous avez payé, il faut porter plainte.