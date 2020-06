La gendarmerie de la Gironde lance un appel à la prudence après la découverte d'obus sur les plages

Plusieurs engins explosifs, dont des obus, ont été découverts ces derniers jours sur le littoral girondin, notamment sur les plages du Médoc. Ce vendredi, la gendarmerie de la Gironde rappelle que malgré leur état très détérioré, ces engins "restent potentiellement explosifs et donc très dangereux." Toute personne découvrant un engin de ce type doit contacter la gendarmerie via le 17. "Pour votre sécurité et celle d'éventuels témoins, vous ne devez pas les manipuler et rester le plus possible à l’écart" ajoutent les gendarmes sur leur page Facebook.