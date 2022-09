La gendarmerie de la Mayenne fait de la prévention auprès des éleveurs au Festival de la viande d'Évron

Pour la première fois, la gendarmerie de la Mayenne est présente depuis vendredi 1er septembre et jusqu'à dimanche 3 au Festival de la viande d'Évron. Deux militaires tiennent un stand de prévention à destination des éleveurs pour échanger et conseiller sur les vols. Cette année, l'adjudant Sébastien Plumas, référent sûreté sur le département, remarque une recrudescence des vols sur les exploitations agricoles, particulièrement dans le Sud-Mayenne.

"On connaît plus de délinquance que les deux années passées", reconnaît-il sans vouloir être alarmiste. Du carburants dans les machines et du matériel électroportatif, meuleuse et disqueuse par exemple, sont les cibles principales des voleurs. Le but de ce stand de prévention est donc de partager des conseils avec les éleveurs sur l'éclairage et la vidéosurveillance par exemple. "On peut aussi leur conseille de bien marquer l'entrée sur leur propriété par exemple. Tout ce qui concerne le stockage de matériel, bien le mettre dans un endroit bien verrouillé."

L'autre intérêt c'est aussi de se montrer et de rappeler que les gendarmes sont présents. "On peut se déplacer auprès de leur exploitation pour une étude plus individualisée et leur donner des conseils plus précis sur leur exploitation." Les gendarmes sont présents de 10h à 18h toute la journée au Festival de la viande d'Évron.