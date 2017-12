Mayenne, France

En décembre 2016, à la même époque, la gendarmerie de la Mayenne avait publié une image par jour sur le thème "10 conseils pour retenir un ami qui a bu".

Cette année, l'opération est renouvelée. Afin de sensibiliser les automobilistes aux différents danger de la route, et à l'approche des fêtes de Noël et de la Saint-Sylvestre, la thématique retenue est "les campagnes de sensibilisation à la sécurité routière dans le monde" : visibilité, imprudences, vitesse, consommation d'alcool ou de drogues, port de la ceinture , fatigue au volant etc etc... La gendarmerie de la Mayenne diffusera une image quotidienne jusqu'au 1er janvier prochain. Allez jeter un coup d'oeil à la page Facebook du groupement militaire départemental.

Allemagne : vigilance en agglomération - Traduction : "sa tête est déjà en jeu"

Australie : dangers du téléphone portable