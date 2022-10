La gendarmerie de la Sarthe fait de la prévention contre les cyberattaques visant les entreprises

La menace de la cyberattaque ne pèse pas que sur les grandes entreprises, les institutions ou les hôpitaux. Les plus petites entreprises peuvent aussi en être la cible. Hervé en sait quelque chose. L'année dernière, ce couvreur-charpentier du Nord-Sarthe s'est fait pirater sa messagerie en ligne, fournie par son opérateur. Un hacker s'y est infiltré et a monté un stratagème qui a fait perdre plusieurs milliers d'euros à l'entreprise d'Hervé.

"Quand vous vous en apercevez, c'est trop tard"

Tout est parti d'un simple courriel. Hervé travaille avec un nouveau client. En pleine pénurie de matière première, il y a urgence. "Pour que les transactions se fassent plus rapidement, je lui envoie mon RIB" explique Hervé. "C'est là qu'il (le pirate informatique ndlr) est intervenu, il a récupéré le RIB, il l'a modifié pour mettre ses coordonnées bancaires." Mais le hacker laisse le nom de l'entreprise d'Hervé. Le client reçoit le RIB modifié et la facture. Sans se méfier, il effectue le paiement... sur un compte bancaire créé par le pirate informatique. Plus de 10.000 euros que ne recevra pas Hervé. "Quand vous vous en apercevez, c'est trop tard" déplore l'artisan.

"C'est très difficile de remonter la chaîne"

Hervé a porté plainte mais remonter la piste de ce type d'arnaqueurs est quasi impossible. "Une fois que le coup est parti, c'est très difficile de remonter la chaîne. Les adversaires sont très souvent hors de France" explique le major chef de la section opérationnelle de lutte contre la cybermenace à la gendarmerie de la Sarthe. "Et les 3/4 du temps, ce sont des connexions éphémères. Quand un pirate agit, il le fait très rapidement et après, il est quasiment intraçable." La piste du compte bancaire du hacker tourne également court puisque dans le cas d'Hervé, c'est un compte bancaire Nickel, qui s'ouvre et se clôture facilement, sans passer par une banque, qui a été utilisé, indique l'artisan.

Les conseils de la gendarmerie pour faire obstacle aux pirates informatiques

Si pour éviter de se faire avoir une nouvelle fois, Hervé a pris la décision radicale de repasser au format papier pour ses factures, il est possible de mettre des barrières informatiques pour repousser les pirates. "L'hygiène informatique" comme l'appelle le major, permettrait, si elle était suivie, d'éviter 80 pour cent de ces arnaques, assure-t-il. "Avoir une machine à jour, un antivirus à jour, un mot de passe solide, qui n'est pas la date de naissance ou le nom du chien" énumère-t-il. Et se méfier, aussi, des informations échangées par courriel. "Quand j'envoie un RIB, je le crypte, et j'appelle la personne au téléphone pour lui donner le code de décryptage" continue le gendarme qui conseille aussi d'avoir "un regard attentif aux mails que l'on reçoit et aux sites que l'on visite."

Ces conseils, les gendarmes spécialisés de la Sarthe les distribuent lors d'actions de prévention auprès des acteurs de l'économie locale. Le Medef, la CAPEB (Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment de la Sarthe) y ont eu droit. Mais ces conseils s'adressent aussi aux particuliers, quel que soit leur âge. Les plus jeunes, nés avec Internet, ne se méfient pas assez, alerte notre gendarme, notamment lorsqu'ils envoient des images et vidéos privées par Internet.