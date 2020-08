La gendarmerie de la Sarthe lance un appel à témoins pour une femme portée disparue de 59 ans

Une femme de 59 ans est portée disparue depuis le samedi 15 août dernier. Elle a 59 ans et habite La Chapelle St-Rémy.

La gendarmerie de la Sarthe lance un appel à témoins après la disparition inquiétante d'une femme de 59 ans originaire de la commune de La chapelle St-Rémy (près de Tuffé).

Elle a quitté son domicile à pied dans la nuit de samedi à dimanche. Elle portait une veste polaire beige, des ballerines noire et un sac à dos rouge et bleu. Elle mesure environ 1,65 mètres, de corpulence forte, et a les cheveux châtain clair mi-long.

En cas d’informations, vous pouvez contacter la brigade de gendarmerie de Saint-Mars-la-Brière au 02 43 89 70 04 ou faites le 17.

