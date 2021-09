La gendarmerie de la Somme lance un appel à témoin après l'accident mortel de Bouquemaison

Une enquête pour homicide involontaire est ouverte après l'accident de la route ce mardi soir sur la départementale entre Bouquemaison (Somme) et Frévent (Pas-de-Calais).Le chauffeur de la voiture qui a mortellement renversé une femme de 23 ans qui marchait sur la route est recherché.

Une automobiliste de 23 ans a été mortellement fauchée par une voiture ce mardi soir, sur la départementale entre Bouquemaison (Somme) et Frévent (Pas-de-Calais). Elle venait de tomber en panne, et se trouvait à pied en bord de route. Le chauffard a pris la fuite. Il est recherché. Un appel à témoin a été lancé et une enquête en flagrance pour homicide involontaire aggravé par délit de fuite est ouverte.

L'automobiliste qui se trouvait avec son compagnon, est tombée en panne. Le couple a donc emprunté à pied à la départementale pour rentrer au domicile de la jeune femme, à Frévent.

C'est donc là, à la sortie de Bouquemaison, au niveau du lieu dit La Sablière, qu'un autre véhicule a renversé la jeune femme avant de prendre la fuite.

Le compagnon de la victime, retrouvé en état de choc, a été pris en charge par les pompiers.