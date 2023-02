Vienne : disparition d'une femme à Saint-Pierre d'Exideuil, un appel à témoin est lancé

La gendarmerie de la Vienne lance un appel à témoins pour retrouver une sexagénaire, portée disparue ce lundi 20 février à Saint Pierre d'Exideuil près de Civray, alors qu'elle était sortie se promener.

Elle mesure 1m49, ses cheveux sont mi-longs et blonds. Au moment de sa disparition, elle était vêtue d'une veste à carreaux noirs et blancs et portait des lunettes vertes.

En cas de découverte ou de renseignement vous êtes invités à contacter le 05.49.87.00.32