La gendarmerie de Morteau lance un appel à témoins après un braquage à Villers-le-Lac

La gendarmerie de Morteau lance un appel à témoins ce dimanche matin.

Les gendarmes recherchent deux personnes, a priori des hommes. Ils auraient braqué le bureau de tabac de Villers-le-Lac, 3 rue Pierre Bercot, vers 9 heures.

Leur description : le premier est habillé tout en noir, avec un sweat à capuche noir et un jogging noir. Le second porte un sweat rouge et aussi un jogging noir. Ils sont repartis à pied après avoir commis leur méfait.

Si vous avez été témoins ou que vous pensez avoir pu croiser ces deux personnes, vous pouvez vous présenter à la gendarmerie de Morteau, ou les contacter directement au 03 81 67 00 17.