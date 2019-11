Isère : la gendarmerie de Pont-de-Claix est toujours à la recherche de Samira, disparue depuis le 14 novembre

Pont-de-Claix, France

Toujours aucune trace de Samira El-Habbal. Cette habitante de Pont-de-Claix de 37 ans est recherchée par les gendarmes, qui ont ouvert une enquête pour disparition inquiétante et lancé un appel à témoins.

Aperçue devant le Géant Casino d'Échirolles

L'Iséroise n'a plus donné signe de vie depuis jeudi 14 novembre. Elle aurait été aperçue pour la dernière fois le lendemain, près du Géant Casino d'Échirolles.

Elle a les cheveux bruns, mi-longs, détachés et frisés. Elle est de corpulence forte, mesure 1 mètre 65 et a les yeux de couleur marron. Au moment de sa dernière apparition possible le 15 novembre, elle portait un pull noir, un sweat à capuche bleu marine, une doudoune bleue foncé, des bottines noires et jean pattes d’éléphants.

Si vous avez des informations, contactez la brigade de gendarmerie du Pont de Claix au 04 76 98 04 38.