La gendarmerie de Saint-Jean-d'Angély lance un appel à témoin après un accident de la route

Un accident de la route impliquant un scooter et un autre véhicule a eu lieu ce mardi matin entre 6 h 45 et 7 heures à proximité du rond-point de Saint-Julien-de-l'Escap en Charente-Maritime. Le second véhicule a pris la fuite. La gendarmerie lance un appel à témoin.

"Il est fait appel à toute personne circulant sur cet axe routier dans le créneau horaire pré-cité, ayant pu être témoin de l’accrochage." précise la gendarmerie de la Charente-Maritime sur son compte facebook. Si avez été témoin de l'accident ou que vous êtes susceptible d'avoir des informations vous pouvez contacter la gendarmerie de Saint-Jean-d'Angély au 05 46 32 04 27.