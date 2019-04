La gendarmerie de Saintes en Charente-Maritime met fin à un trafic de stupéfiants

Saintes, France

Un trafic de stupéfiants vient d'être démantelé cette semaine à Saintes. Après 4 mois d'enquêtes de la police judiciaire, les gendarmes de Saintes ont mené une opération coup de poing ce mardi dans la ville. Pour frapper simultanément en plusieurs endroits , ils ont du faire appel à leurs collègues des départements voisins, et au total c'est une centaine de militaires de toute la Nouvelle Aquitaine qui ont été mobilisés

un trafic qui générait des dizaines de kilos de drogue

Les gendarmes ont interpellé 8 personnes ce mardi et réalisé d'importantes saisies précise la gendarmerie dans un communiqué: 40 000 euros en espèces , 300 grammes de cocaïne et 500 grammes de cannabis ainsi que des armes, des fusils de chasse et des armes de poing notamment .

12 personnes seront jugées le 27 juin

Au total 8 personnes ont été interpellées. A l'issue des gardes à vue , les 4 principaux protagonistes ont été incarcérés dans les prisons de Vivonne et de Saintes . Ils seront jugées devant le tribunal correctionnel de Saintes, le 27 juin prochain , ainsi que 8 autres personnes.