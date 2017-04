La gendarmerie de Saintes lance un appel à témoin pour retrouver un adolescent de 17 ans

La gendarmerie de Saintes lance un appel à témoins ce jeudi après la fugue d'un adolescent depuis un peu plus d'une semaine. Le jeune homme de 17 ans n'a pas donné de nouvelles depuis le 29 mars dernier.

La gendarmerie de Saintes lance un appel à témoin pour retrouver un habitant de Fontcouverte en Charente-Maritime. Le jeune homme de 17 ans a fugué le 29 mars dernier. Il est parti de chez ses parents à vélo. Depuis, sa famille n'a plus de nouvelles.

L'adolescent a été aperçu une seule fois dans l'agglomération de Saintes selon les gendarmes. Il mesure 1 mètres 80 et il est de corpulence mince. Il a les cheveux blonds, mi-longs et les yeux vert. Lorsqu'il est parti, il portait un polo noir, un jean foncé, un sweat gris clair à capuche et une casquette bleu claire. Il a également un sac de sport noir avec un liseré orange. Son vélo est noir / marron.

Si vous avez vu ce jeune homme ou si vous avez des informations qui pourraient permettre de le localiser, la gendarmerie de Saintes attend votre appel : 05.46.93.01.19