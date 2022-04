La gendarmerie de Savoie lance un appel à témoins pour retrouver Claude, 88 ans

Claude, 88 ans, habitant à Frontenex n'a plus donné de nouvelles depuis dimanche 10 avril. La gendarmerie de la Savoie lance un appel à témoins pour le retrouver.

Un appel à témoins a été lancé par la gendarmerie de la Savoie ce lundi, pour tenter de retrouver Claude disparu depuis le 10 avril. Cet homme de 88 ans réside au foyer logement Floréal à Frontenex. Il est parti ce dimanche pour faire une promenade à pied.

Son épouse ne l'a pas revu depuis. Il mesure 1 mètre 60, est mince et a les cheveux poivre et sel. Il portait ce jour-là une chemise bleue, un veste de survêtement grise et rouge, ainsi qu'une casquette.

Les gendarmes ont lancé des opérations de recherche pour le moment infructueuses. Si vous disposez d'informations, vous pouvez appeler la communauté de Brigades d'Albertville au 04 79 32 00 17.