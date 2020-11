La gendarmerie de Seine-Maritime lance un appel à témoins pour une disparition inquiétante

La gendarmerie de Seine-Maritime a partagé l'appel à témoins ce mardi sur sa page Facebook. Un homme âgé de 44 ans est porté disparu depuis le 19 novembre. Ce jour-là, il a quitté son domicile de Turretot, au nord du Havre, pour se rendre à son travail à Heuqueville.

Selon les gendarmes, l'homme est parti à bord de sa Twingo de couleur grise et immatriculée en Seine-Maritime. Pour le moment, précise l'appel, "les investigations et les recherches terrestres et aériennes n'ont pas permis de le retrouver". Si vous avez des renseignements, vous êtes invités à appeler le 17.