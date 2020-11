La gendarmerie de Vaucluse met en garde contre le vol de trottinettes ou draisiennes électriques

Deux jeunes vauclusiens dont un mineur ont été arrêtés pour le vol de deux trottinettes et d'une draisiennes électriques. Les faits remontent au premier week-end de la Toussaint. Le 20 octobre quatre jeunes de Courthézon se réunissent dans le sous-sol d'une maison pour passer une partie de la soirée ensemble. Deux cambrioleurs surgissent vers 23 h 30 et les menacent avec un couteau. Ils dérobent leurs trottinettes et draisienne électriques et prennent la fuite en les prévenant que s'ils alertent les gendarmes, ils reviendraient avec leur couteau.

Les enquêteurs remontent la piste d'un jeune mineur sorguais grâce à des témoignages de voisins et des images de vidéo-surveillance. Le mineur de 17 ans est rapidement interpellé mais il n'était pas l'auteur des menaces. Les gendarmes confondent ensuite son complice de 18 ans à Chateauneuf-du-Pape dans un domaine viticole ou il réside. Ce dernier tenait le couteau et était déjà sous le régime de la mise à l'épreuve pour d'autres faits. Il a été condamné en comparution immédiate à un an de prison ferme. Le mineur a été incarcéré et attend son jugement. Les objets volés ont été restitués à leur propriétaire.

La gendarmerie met en garde contre une hausse des vols d'engins électriques tels que des trottinettes ou draisiennes. Elle demande de faire preuve de vigilance notamment sur les voies ouvertes à la circulation.