Une unité spécialisée de cinq gendarmes a été installée à Carpentras pour traiter les violences au sein des familles (violences conjugales, enfance maltraitée, harcèlement). Les gendarmes de Vaucluse veulent protéger les victimes et restaurer la confiance.

La gendarmerie de Vaucluse ouvre une maison de confiance et de protection des familles

L'unité de la maison de confiance et de protection de familles de Vaucluse est installée à la gendarmerie de Carpentras

A Carpentras, une maison de confiance et de protection des familles a été installée ce lundi à la gendarmerie. Il s'agit d'une unité spécialisée pour lutter contre les violences à l'intérieur des familles pour mieux rendre en charge les femmes victimes des violences de leur conjoint, les enfants maltraités mais aussi appréhender le harcèlement scolaire ou numérique dont sont victimes les adolescents.

Cinq gendarmes de Vaucluse sont affectées en permanence à cette maison de confiance et de protection.

Instaurer une relation de confiance avec les victimes

53 maisons de protection ont été installées par les gendarmes en France. Particularité de celle de Carpentras : le commandant des gendarmes de Vaucluse a souhaité ajouter le mot "confiance" au nom de l'unité. Le colonel Jean-Christophe Le Neindre explique que "chaque mot est important : c'est une maison car ces deux bureaux à la gendarmerie se veulent accueillants. Dans une maison, on peut discuter de belles choses mais aussi des problèmes. Quand il y a de la confiance , on peut organiser les discussions même les plus difficiles dans cette maison"

Le colonel précise que "la vocation de cette maison est aussi de protéger les victimes et de les orienter vers de partenaires associatifs ou la justice pour rendre en compte la souffrance des victimes".

Les cinq gendarmes ont "vocation à travailler à plein temps sur ces violences intrafamiliales" assure le colonel qui ajoute "l'unité ne fera que ça"

Surmonter la détresse après les coups

Pour signaler des enfants maltraités, les coups d'un conjoint ou du harcèlement scolaire, il faut continuer à aller à la gendarmerie la plus proche. La maison de protection et les quatre gendarmes commandées par l'adjudante Marie-Denise Mirambeau prennent ensuite "contact avec ces personnes pour les orienter si besoin et les accompagner car derrière ces violences se cachent d'autres problèmes".

La maison de confiance et de protection permettra de mobiliser un réseau de soutien et d'aides aux victimes. "Par exemple la maison des adolescent pour les familles en conflit avec leur enfant" suggère l'adjudante Mirambeau. Elle guide aussi les femmes victimes vers la réouverture de droits négligés aux allocations chômage..

Détecter toutes les violences à l'intérieur des familles

Le procureur de la République de Carpentras salue l'installation de cette unité spécialisée car pour Pierre Gagnoud, "les violences extrêmement graves sont finalement assez rapidement détectées. Toute la difficulté est d'identifier des actes plus évanescents qu'il faut recouper pour enclencher des procédures judiciaires. Cette maison de la confiance et de la protection sera un atout supplémentaire".

Pour joindre la Maison de Confiance et de Protection de la Famille à la gendarmerie de Carpentras : 04 90 63 75 29