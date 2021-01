La gendarmerie de Villefranche-de-Lauragais met fin à un important trafic de voitures de luxe

Six trentenaires toulousains suspectés d'avoir cambriolé une vingtaine de garages et concessions automobiles du sud de la France ont été placés en garde à vue ce mardi par la gendarmerie de Vilelfranche-de-Lauragais (31). Ils auraient sévi d'août à octobre 2020.

A l'heure où ces lignes sont écrites, deux hommes sont toujours en garde à vue dans les locaux de la gendarmerie de Villefranche-de-Lauragais et quatre autres se trouvent dans le bureau du juge d'instruction. Ces six hommes âgés d'une trentaine d'années ont été interpellés ce mardi sur Toulouse quartier des Pradettes et à la Vache.

La gendarmerie les suspecte de faire partie d’une équipe qui s’est livrée entre août et octobre 2020 à une vingtaine de vols de véhicules dans des concessions et des garages sur un vaste rayon et dans sept départements : la Haute-Garonne, l'Aude, le Gers, le Tarn-et-Garonne, le Gard, le Vaucluse et le Lot-et-Garonne. Parmi les véhicules dérobés, des grosses cylindrées et des véhicules de luxe. Une concession Audi à Labège fait partie des victimes.

Leur mode opératoire était toujours le même : la nuit, effraction ou saut par-dessus une clôture d'enceinte, puis ils s’attaquaient aux boîtiers des clés. Un total de 23 voitures ont ainsi été dérobés, les voitures étaient ensuite revendues de bouche à oreille. Certaines ont été récupérées et restituées à leur propriétaire. Le préjudice est estimé à plusieurs centaines de milliers d’euros.