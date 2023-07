La gendarmerie de Villeneuve-sur-Yonne, prise pour cible par un forcené, ce dimanche 23 juillet, vers 9h30. Selon une information de L'Yonne Républicaine confirmée par France Bleu Auxerre, cet homme a d'abord appelé la caserne, en tenant des propos incohérents ainsi que des insultes, avant de se rendre directement à la gendarmerie, et a tenté de s'en prendre à des militaires.

ⓘ Publicité

C'est pieds nus, qu'il s'est présenté devant la gendarmerie et a d'abord pris à partie un gendarme, qui était à l'extérieur de la caserne. Le suspect, n'étant visiblement pas dans un état normal, se met alors à l'insulter, avant de dégrader son véhicule. Avec un cailloux, il a brisé les vitres, rayé la carrosserie et donné des coups de pieds au véhicule.

Plusieurs gendarmes accourent alors et tentent de le maîtriser, mais le forcené ne se laisse pas faire et alors qu'il se débat, il blesse même un des militaires en lui entaillant le bras avec un objet trouvé par terre. Il est finalement immobilisé, les pompiers sont appelés sur place et l'ont emmené à l'hôpital de Sens.

Les gendarmes ayant considéré que son état de santé n'était pas compatible avec une garde à vue, le suspect a donc été interné à l'unité psychiatrique Henry Ey du CH de Sens.