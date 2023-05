La gendarmerie de Vitré crée un site internet pour regrouper les objets retrouvés après des cambriolages

C'est une solution pour notamment aider les victimes de cambriolages. Les gendarmes de la compagnie de Vitré, en Ille-et-Vilaine, ont créé un site internet dédiés aux objets dérobés lors de cambriolages dans la région de Vitré et dans les départements d'Ille-et-Vilaine et des Côtes d'Armor, depuis retrouvés par les gendarmes après investigations. L'objectif est, bien sûr, de permettre aux victimes de ces cambriolages de retrouver leurs affaires.

ⓘ Publicité

Au total, 200 objets ont été récupérés des différents cambriolages dans le département. © Radio France - Julien Prouvoyeur

Au total plus de 200 objets ont été récupérés par les gendarmes : des téléphones, des montres, des ordinateurs, des parfums, des bijoux, mais aussi des objets plus insolites comme un harpon, de la gelée royale ou des flacons de vernis. Même si tous les objets avec de la valeur ont déjà été revendus par les mis en cause, pour les victimes, la démarche reste nécessaire, explique Luc Kergresse, le chef de la brigade de recherche de Vitré : "Il y a un tel traumatisme, car on est venu piller l'intimité des gens que, même retrouver un objet insignifiant peut rassurer les victimes. Comme ça, ils se disent qu'ils n'ont pas fait toutes les démarches pour rien."

C'est Sébastien Marcq, le commandant de la compagnie de Vitré qui a eu l'idée de ce site internet pour simplifier les démarches des victimes situées en Ille-et-Vilaine, mais aussi dans les Côtes d'Armor, dans la Manche et même en Mayenne : "Le directeur d'enquête est venu me voir avec ses 200 photos mais on ne pouvait pas toutes les envoyer aux victimes. Ayant eu un passé informaticien, j'ai donc rapidement créé ce site. C'est très original, ça n'existe pas dans d'autres compagnies."

Les gendarmes réfléchissent à réitérer cette opération pour de prochaines affaires. La liste complète des objets est à retrouver sur le site dédié créé par la gendarmerie de Vitré .