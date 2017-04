La gendarmerie démantèle un important réseau de drogue dans le sud Mayenne

Après 8 mois d'enquête, les militaires de Château-Gontier ont mis la main sur plusieurs trafiquants. Avec une sacrée belle prise à la clé.

C'est la plus belle saisie de ces derniers mois dans le département. Au total plus de 3 kilos d'héroïne et de cannabis, ce qui représente plusieurs dizaines de milliers d'euros à la revente. La plaque tournante c'est à Château-Gontier. C'est là que mardi matin une soixantaine de gendarmes ont interpellé 12 personnes. Il y a un mineur. Les autres ont la vingtaine ou la trentaine, la plupart déjà dans le radar de la justice. Et ce n'est pas du caïd de seconde zone. La gendarmerie a eu à faire à des jeunes hommes dont le pedigree a de quoi alarmer.

Plus de 3 kilos de drogue saisis © Radio France

Alors, à Château-Gontier, le réseau était bien organisé. La marchandise arrivait de la région parisienne avant d'être revendu en Mayenne et probablement dans des départements limitrophes. Au moins une centaine de consommateurs en ont profité.

De l'argent également saisi lors des interpellations © Radio France

Quelques-uns des trafiquants identifiés doivent être jugés ce vendredi après-midi en comparution immédiate.