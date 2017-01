La gendarmerie démantèle un important trafic de cannabis à Annecy

Les gendarmes de Haute-Savoie ont démantelé un important trafic de cannabis, autour d'Annecy la semaine dernière. Deux hommes ont été incarcérés. Ils organisaient un trafic dont le chiffre d'affaire mensuel est estimé à 30.000 euros.

L'enquête aura duré plus d'un an. Au final, les gendarmes d'Annecy-le-Vieux (Haute-Savoie) ont mis fin à un trafic de cannabis qui faisait gagner 30.000 euros par mois à son organisateur. Un homme âgé d'une trentaine d'années, qui vivait route du Périmètre dans le nord d'Annecy, et qui était déjà connu des services. L'enquête a montré que l'homme passait ses journées à revendre de la résine de cannabis auprès d'autres trafiquants mais aussi auprès d'une centaine de consommateurs réguliers, venants d'Annecy et de ses environs. Chaque semaine, le dealer était ravitaillé par un fournisseur originaire de la banlieue lyonnaise.

Un pistolet et 25.000 euros en liquide retrouvés dans l'appartement

C'est au cours d'un de ces ravitaillements, mercredi dernier, que les gendarmes ont interpellé les deux hommes ainsi qu'un de leur complice. Pris en flagrant délit, le fournisseur a tenté de se délester de la drogue, le dealer de fuir, sans succès. Une vingtaine de gendarmes avaient quadrillé le secteur. Les perquisitions effectuées dans l'appartement du dealer annécien ont permis aux enquêteurs de récupérer 3,5 kg de cannabis, 25.000 euros en liquide ainsi qu'un pistolet et ses munitions. Les deux principaux acteurs de ce réseau ont reconnu les faits. Présentés en comparution immédiate vendredi, leur procès a été reporté au 7 février. Tous deux ont été incarcérés.