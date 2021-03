La gendarmerie démantèle un réseau de receleurs parisiens de grands crus volés en Gironde

Six personnes ont été interpellées ce mardi 16 mars, en région parisienne. Aboutissement d'une enquête de plusieurs mois pour débusquer les receleurs présumés de bouteilles de grands crus du bordelais, volées en Gironde à l'automne 2019. Un millier de bouteilles ont été saisies.

Les interpellations et perquisitions ont eu lieu le mardi 16 mars en région parisienne

C'est l'aboutissement de longs mois d'enquête pour la gendarmerie : une vaste opération a été déclenchée le 16 mars dernier, au matin, en région parisienne. Cible des enquêteurs : les receleurs présumés de bouteilles de grands crus du bordelais, dérobées dans la métropole bordelaise à l'automne 2019. Six personnes ont été interpellées et un millier de bouteilles volées ou suspectes, saisies, pour une valeur estimée à 200 000 euros.

Parmi les suspects, cinq ont été mis en examen ce vendredi 19 mars et placés sous contrôle judiciaire. Des commerçants et restaurateurs de la communauté asiatique qui écoulaient la marchandise dans leurs établissements, auprès de particuliers ou l'exportaient. Le précieux nectar avait été dérobé à l'automne 2019, lors de plusieurs vols commis dans des entrepôts de négociants de la métropole bordelaise pour un préjudice estimé à 3 millions d'euros.

Les voleurs présumés déjà arrêtés fin 2020

Lors de cette opération menée par le groupement de gendarmerie départementale de la Gironde, la section de recherches de Bordeaux et l'office central de lutte contre la délinquance itinérante, une quinzaine de lieux ont été perquisitionnés, en région parisienne ainsi qu'une propriété dans le Libournais. Les enquêteurs y ont découvert, précisément 1 070 bouteilles et plus de 118 000 euros en liquide.

La gendarmerie a saisi 1 070 bouteilles volées ou d'origine douteuse lors de ces perquisitions - Gendarmerie Nouvelle-Aquitaine

C'est le deuxième volet de l'enquête qui a déjà conduit à l'arrestation des voleurs présumés de ces grands crus, en décembre 2020. Quatorze personnes avaient alors été interpellées, sept ont été placés en détention provisoire, les sept autres mis en examen et placés sous contrôle judiciaire.