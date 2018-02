La gendarmerie vient de terminer l'inventaire d'objets trouvés lors de perquisitions. Les gendarmes recherchent les propriétaires des bijoux, montres et sacs volés au cours de cambriolages.

Alpes-Maritimes, France

La gendarmerie des Alpes-Maritimes a retrouvé plus d'une centaine d'objets dérobés lors de cambriolages commis dans la région PACA entre septembre 2017 et début février 2018. Des bijoux, des montres, des lunettes, des sacs ont été découverts lors de perquisitions menées à Marseille. Les cambrioleurs ont été interpellés. Enquête menée par le Groupe d'Enquête et de lutte Anti cambriolages de Cannes, le GELAC. La gendarmerie invite les victimes à venir récupérer leurs biens. Photos sur le site Facebook de la gendarmerie des Alpes-Maritimes.

Si vous avez été victime d’un cambriolage et que vous reconnaissez un ou plusieurs biens vous appartenant, merci de contacter l’adresse suivante en rappelant la référence et la date de votre plainte : br.cannes+identifobjet@gendarmerie.interieur.gouv.fr

Liens vers l’album photo : https://www\.facebook\.com/media/set/set=a\.1607264296030694\.1073741871\.493815414042260&type=1&l=b90bb2129f

Lien vers le post : https://www\.facebook\.com/Gendarmerie\-des\-Alpes\-Maritimes\-493815414042260/