La gendarmerie des Deux-Sèvres lance un appel à témoin après la disparition d'un homme à Moulins

Cerizay, France

Un homme de 65 ans, habitant de Moulins dans les Deux-Sèvres, près de Mauléon, est activement recherché. La gendarmerie de Bressuire lance un appel à témoin. L'homme a quitté son domicile entre 15h et 15h dimanche 9 février en voiture et sa famille n'a plus eu de nouvelles depuis.

Depuis le signalement, la Communauté de Brigades de Gendarmerie de CERIZAY 79 a engagé des moyens importants pour le retrouver, notamment avec un hélicoptère.

L'homme mesure entre 1m70 et 1m75, de corpulence moyenne, et ne porte pas de barbe. Il est parti de chez lui à bord d'une voiturette AIXAM immatriculée EG-051-PA, de couleur grise. Il portait une veste et un jogging noirs et des chaussures de marche. Il a d'énormes difficultés à marcher et se déplace avec une canne.

Si vous avez des informations sur cet homme, prévenez immédiatement la brigade de Gendarmerie de Cerizay au 05 49 80 50 07.