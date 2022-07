La gendarmerie des Landes lance un appel à témoins pour retrouver Illan, 16 ans, disparu à Donzacq

La gendarmerie des Landes lance un appel à témoins pour retrouver Illan, 16 ans, disparu ce samedi à Donzacq. Les témoins éventuels peuvent se rapprocher de la gendarmerie de Montfort-en-Chalosse.

Yeux bleus, cheveux châtains foncés

Selon les renseignements publiés par la gendarmerie des Landes, Illan est un adolescent de type caucasien mesurant environ 1,80 m et de corpulence normale. Il a les yeux bleus et les cheveux châtains foncés courts.

Il porte un pantalon court foncé, un pull à capuche noir et des baskets type Airmax grises.

Toutes les personnes susceptibles de fournir des informations sont invitées à contacter la Brigade de Gendarmerie de Montfort-en-Chalosse au 05.58.98.59.63

C'est la deuxième disparition inquiétante signalée pour un adolescent cette semaine : ce jeudi, un jeune de 15 ans a été porté disparu à Biscarosse, dans les Landes.