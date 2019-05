La gendarmerie des Landes publie le portrait robot d'un homme pour des faits de viol

Les faits de viol sur deux jeunes femmes datent de juillet 2009 à Anglet et Soustons. Grâce à de nouveaux éléments et un logiciel plus performant, la brigade de recherche de Dax rediffuse ce portrait robot 10 ans après. Ils espèrent ainsi provoquer de nouveaux témoignages.