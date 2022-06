VIDEO - La gendarmerie des Pyrénées-Atlantiques acquiert une Alpine A110

Les gendarmes des Pyrénées-Atlantiques ont reçu un nouveau véhicule, une voiture de sport capable de monter jusqu'à 250 km/h. C'est une Alpine A110, et elle permettra notamment de lutter plus efficacement contre les grands excès de vitesse.

Depuis le mois d'avril, vous pouvez croiser sur les routes des Pyrénées-Atlantiques la gendarmerie en voiture de sport. Le groupement a reçu une Alpine A110. Elle sera surtout utilisée pour traquer les chauffards.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



252 chevaux au compteur

Trois gendarmes du département sont spécialement formés et autorisés à conduire le bolide. Et le modèle fait rêver. L'Alpine peut passer de 0 à 100 km/h en 4,5 secondes seulement. "C'est un véhicule qui a une vitesse annoncée de 250 km/h avec 252 chevaux, détaille le colonel Baptiste Bartoli, le chef des gendarmes des Pyrénées-Atlantiques. C'est donc une voiture agile et rapide qui permet de se projeter très vite sur un contrevenant qui serait surpris en grand excès de vitesse, notamment de plus de 50 km/h".

Un nouvel outil pour lutter contre les excès de vitesse

L'Alpine remplace la Mégane R.S. de l'unité de gendarmerie, pour être encore plus efficace sur le front des grands excès de vitesse. Pour Eric Spitz, le préfet des Pyrénées-Atlantiques, ce combat est une priorité absolue. "Malheureusement, nous avons déjà 17 morts sur les routes du département depuis le début de l'année, explique-t-il. En 2021, à la même période, nous étions à et 12, et à 8 en 2020. Même si le nombre d'accidents et de blessés hospitalisés a baissé, il se trouve que les accidents sont plus graves, parce que les gens roulent plus vite. Cette Alpine est donc un outil idéal pour compléter notre panoplie". Une panoplie qui compte déjà, entre autres, deux voitures banalisées et 28 radars dans tout le département.