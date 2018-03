Perpignan, France

Des bijoux, des vélos ou des objets de décoration : la gendarmerie des Pyrénées-Orientales est toujours à la recherche des propriétaires de nombreux objets volés. Elle a lancé à la mi-février un vaste appel à témoins, après avoir mis la main sur un réseau de cambrioleurs. Les gendarmes avaient retrouvé 1 500 objets volés entre septembre 2016 et mai 2017 ; une grande partie avait retrouvé leur propriétaire mais 700 objets attendaient toujours de retrouver leur maison. Les gendarmes avaient donc ouvert une cellule spéciale au commissariat de Guynemer, à Perpignan, pour recevoir les personnes qui pensaient que leurs objets faisaient partie du butin.

150 objets déjà identifiés

Un mois après, l'appel à témoins se poursuit. Il a fonctionné mais c'est un travail de longue haleine pour les enquêteurs. Au total, 230 personnes se sont déplacées au commissariat et une dizaine d'entre elles ont reconnu des objets. Sur les 700 biens à rendre à leurs propriétaires, 150 ont donc été identifiés.

Le bilan est donc plutôt satisfaisant, selon le lieutenant-colonel Faury, du groupement de gendarmerie des Pyrénées-Orientales : "Il fallait passer par le biais des médias et d'un appel à témoins afin de faire venir des gens pour reconnaître parce que les gens peuvent très bien décrire un objet mais quand ils les voient, ils les reconnaissent de façon systématique."

Plusieurs propriétaires pour un même objet

Malgré ce bilan plutôt encourageant, le travail est encore long et compliqué. À chaque visite de particuliers, les gendarmes doivent vérifier si les dates du vol correspondent, demander des factures d'achat ou un dépôt de plainte qui prouverait le vol et surtout montrer tout un catalogue de photo qui correspond à la nature du bien recherché. Même si l'objet a déjà été identifié par quelqu'un, il est montré à toute personne se présentant au commissariat. Conséquence : plusieurs propriétaires se manifestent parfois pour un même bien. "Il faut amener si possible une copie de la plainte avec la liste des objets qui ont été volés et des photos de ce qui a été volé, pour qu'on puisse comparer et éviter ces doublons sur des reconnaissances", conseille donc le lieutenant-colonel Faury.

Au total, les gendarmes ont retrouvé 1 500 objets volés lors d'une perquisition. © Radio France - Clémentine Vergnaud

Si l'objet est formellement identifié, pas question pour autant que son propriétaire reparte avec. Il faut d'abord qu'un juge d'instruction rende une ordonnance, ce qui peut prendre de plusieurs semaines à plusieurs mois. A la fin du mois, les objets qui n'auront pas retrouvé le chemin de la maison deviendront la propriété de l'Etat et pourront être revendus aux enchères.

> Si vous pensez qu'un ou plusieurs objets volés vous appartiennent, vous pouvez appeler la cellule de gendarmerie en charge de l'enquête au 06 12 96 40 54. La gendarmerie recommande d'appeler avant de se déplacer au commissariat de Perpignan.