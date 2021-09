Dans le Calvados, la Croix Rouge aide les gendarmes pour rechercher les personnes disparues

Le partenariat signé entre la gendarmerie du Calvados et la Croix Rouge va permettre en cas de disparition inquiétante de mobiliser au plus vite des bénévoles pour participer aux recherches. C'est la première déclinaison locale en Normandie d'une convention nationale passée le 16 juin 2021.

La Croix Rouge Française compte 650 bénévoles dans le Calvados, répartis sur tout le département. Et en cas de disparition inquiétante, elle peut réagir très vite pour les mobiliser. "Nous avons déjà des équipes de secouristes, des équipes d'urgence, explique Guy Edouard Leclerc, président de la délégation territoriale, donc en une demi-heure, on est capable de lancer un appel et de savoir combien on aura de personnes disponibles pour participer aux recherches".

La rapidité c'est le maître mot de ce partenariat, car les premières heures qui suivent une disparition sont souvent décisives, sachant que les proches ont tendance à signaler une disparition quand la nuit tombe. Réagir le plus vite possible donc, mais avec méthode, les recherches seront toujours encadrées par les gendarmes. "D'une part parce qu'ils sont en lien avec le chef opérationnel du dispositif, explique le Colonel Christophe Junqua, commandant du groupement de gendarmerie du Calvados. Et aussi parce qu'en cas d'éléments judiciaires, qui éventuellement mèneront à l'ouverture d'une enquête, on aura forcément besoin d'avoir quelqu'un qui a des prérogatives en matière de police judiciaire".

La Croix Rouge peut aussi apporter son savoir faire pour rassurer les proches ajoute Edouard Guy Leclerc. "Ca fait partie aussi des priorités de la Croix Rouge d'être au plus près des gens, de les soutenir, de les aider, et à la fois il y a les personnes qu'on va rechercher, mais il y a aussi derrière celles qui sont en attente".

En moyenne la gendarmerie du Calvados est alertée deux à trois fois par semaine pour des disparitions qui le plus souvent connaissent un dénouement heureux. Comme cet été, une personne souffrant de la maladie d'Alzheimer retrouvée au bout de 72 heures dans un champ près de Bayeux, très affaiblie mais vivante.