La gendarmerie du Gard met un terme à une gigantesque carambouille sur internet

Un millier de victimes dans toute l'Europe, près de deux millions d'euros de préjudice. Une enquête de 3 ans pour les fins limiers gardois et l'interpellation de 10 personnes. Des produits - dont du bois de chauffage - achetés sur internet et jamais livrés.

3 ans d’enquête et le beau lièvre levé par la section de recherche de la gendarmerie de Nîmes. Une escroquerie de vente sur le net, (du bois de chauffage, des locations de matériels, escroquerie amoureuse ou de chalets pour les vacances) qui a fait un millier de victimes (198 plaintes de déposées seulement pour un montant de 200.000€), mais le préjudice total est estimé à 1,9 millions d'euros.

Une escroquerie simple et subtile

Pour rouler le chaland dans la farine, on créé de multiples sites sur internet ou on passe des annonces sur des sites spécialisés, on se fait payer la transaction - souvent de petites sommes - et la commande n'arrive jamais. L'argent récolté transitant par de nombreux comptes avant d’atterrir au Bénin ou à Malte. Difficile de retrouver les bénéficiaires mais les gendarmes ont mis la main sur les "petites mains" à la manœuvre.

Des gens comme vous et moi souvent sans casier

Dans ce dossier 10 personnes dans toute la France ont été interpellées dimanche denier. Pas de la haute voltige, des hommes, des femmes, majoritairement sans cassier attiré par l’appât du gain (de 10 à 30% sur les sommes obtenues frauduleusement). Elles passeront au Tribunal correctionnel de Nîmes début janvier pour "escroquerie et association de malfaiteurs". Elles encourent 5 ans de prison et 375.000€ d'amende. Un second volet a été ouvert par les gendarmes nîmois pour "blanchiment d'argent".