La gendarmerie du Gard rappelle à un maximum de prudence pendant la féria de Nîmes

Nîmes, France

Ils ont prévenu, ils sont bien là : les gendarmes du Gard multiplient les contrôles routiers, encore plus que d'habitude autour de Nîmes, en raison de la Féria des Vendanges jusqu'à ce dimanche soir. Sont organisés une série de "dépistages systématiques d’alcoolémie, et de stupéfiant le cas échéant, en ciblant en priorité les flux au départ des festivités".

Un important dispositif de contrôles routiers

Un peu moins d’une centaine de gendarmes sont mobilisés. Et partout dans le département du Gard, pas seulement autour de l'agglomération nîmoise, sont prévus en plus des contrôles inopinés et mobiles avec d'autres effectifs. La gendarmerie rappelle sa priorité, plus que la répression : la prévention. Elle espère " éviter de constater des drames et ne pas avoir à annoncer à une famille un événement la faisant basculer dans le drame et le deuil".

Une première vaste opération de contrôle a eu lieu dans la nuit de vendredi à samedi. Elle est répétée chaque soirée de la féria.

250 véhicules ont été contrôlés dans la nuit de vendredi à samedi entre 22h et 1h du matin. Les gendarmes ont constaté 2 conduites sous stupéfiant et 2 alcoolémies délictuelles avec un taux le plus élevé de 1.24 gramme d'alcool. L'un des conducteurs est en garde à vue : il refusait de communiquer son identité

Un 2e contrôle a eu lieu entre 3 et 6 heures du matin. Bilan : 1410 dépistages alcoolémie et 25 délits. Le taux le plus élevé est de 2.08 grammes d'alcool par litre de sang (1.78 en 2018). 26 contraventions on été relevées. 29 dépistages stupéfiants réalisés avec 3 positifs. En tout, les militaires ont procédé à 28 rétentions de permis de conduire.

Environ 30 grammes de cannabis ont également été saisis.

La gendarmerie du Gard insiste : "Pour que la fête reste une fête et qu’un deuil ne vienne pas ternir à jamais le souvenir de cette période pour une famille, n’hésitez pas à prendre vos dispositions et inciter vos proches à en faire autant (bus, taxi, conducteur responsable désigné à l’avance, hôtel, nuit chez des amis…)."

Un stand de prévention est en place près des Arènes : c'est ainsi possible d'y vérifier son taux d’alcoolémie avant de prendre le volant.