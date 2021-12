Courses de Noël : la gendarmerie du Loiret appelle à la vigilance face aux cyber-escroqueries

En cette période de fin d'année, les achats en ligne sont nombreux et les escroqueries aussi. La gendarmerie du Loiret lance donc un appel à la vigilance et rappelle les erreurs à ne pas commettre pour éviter de se faire arnaquer.

Les arnaques avec les données bancaires sont de plus en plus nombreuses

Ces derniers mois, avec la crise sanitaire, le commerce en ligne a encore progressé. Rien que sur les 3 premiers mois de l'année 2021, les ventes sur internet ont augmenté de 15% en France. Avec ces nouveaux modes de consommation, il y a aussi une hausse des escroqueries sur le net. " Aujourd'hui, au plan national, les cyber-escroqueries représentent 84% des escroqueries " explique le général Herrmann, commandant de la région gendarmerie du Centre-Val de Loire. Dans le Loiret, les gendarmes ont d'ailleurs enregistré cette année 2.450 plaintes pour des escroqueries sur le net contre 1.033 en 2020. " C'est assez logique : plus il y a de transactions sur le net, plus il y a d'escroqueries" explique Christophe Herrmann.

Comment éviter de se faire arnaquer ?

Pour les gendarmes, il y a déjà un premier conseil de base : ne jamais donner ses coordonnées bancaires et ses codes secrets. " Même si quelqu'un vous appelle de la banque, elle doit avoir vos coordonnées". Pas question non plus d'enregistrer votre carte sur un site marchand, même sécurisé. Il peut lui même faire l'objet d'un piratage. Ces derniers temps, la mode est aussi aux mails frauduleux qui vous invitent à régler très vite une facture d'électricité ou autre. Dans ce cas là, " ne cliquez jamais sur le lien qui va avec " insiste Nicolas Toutin, gendarme à Pithiviers et spécialisé sur les nouvelles technologies.

Ne jamais donner ses coordonnées !! © Maxppp - Marc Salvet

D'autres arnaques se développent aussi lors des transactions sur des sites d'annonces entre particuliers comme le Bon Coin ou Vinted. " Si le vendeur vous demande de payer par un autre système que celui du site, c'est méfiance tout de suite" explique Nicolas Toutin. La gendarmerie rappelle d'ailleurs que beaucoup d'arnaques se font depuis l'étranger, ce qui complique aussi les procédures pour récupérer l'argent et identifier les auteurs.

"Le chantage à l'amour" : une autre escroquerie tendance

La gendarmerie appelle également à se méfier "des chantages à l'amour". Ces escroqueries passent par les sites de rencontres. "On flashe sur quelqu'un, on commence une conversation et très vite, la personne explique qu'elle a des difficultés passagères ou un ami malade et donc besoin d'argent". Souvent, il suffit de " googleliser" la personne et on se rend compte que sa photo circule déjà. Il s'agit donc d'une arnaque montée de toute pièce.

Dans le Loiret, on compte 36 gendarmes formés aux nouvelles technologiques et capables de mener des investigations poussées sur le net. A terme, il y aura des " correspondants N Tech" dans toutes les brigades.